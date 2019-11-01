Москва, 1 ноября 2019, 13:04 — REGNUM Журналист Иван Голунов пришёл в Басманный суд Москвы в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности, передаёт РИА Новости.
На самого Голунова надет бронежилет. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пояснил, что Иван находится под госзащитой.
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Заседание дела было отложено на 11 ноября. Причиной переноса стало истребование материалов проверки по делу у Следственного комитета.
Как сообщало ИА REGNUM, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года, якобы обнаружив у него запрещённые вещества. Дело обрело широкий общественный резонанс.