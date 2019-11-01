Челябинск, , 13:03 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер требует проверить все детские сады региона на безопасность. Поручения он раздал министерствам общественной безопасности и образования, а также мэрам, сообщает пресс-служба главы региона.

Текслер требует провести в этой сфере тщательный аудит. От подчинённых он ждёт информации как о недочётах, так и о лучших практиках.

«Выработать рекомендации по обеспечению должного уровня безопасности детей, представить их мне в кратчайшие сроки и далее безотлагательно внедрять под самым строгим контролем. Также я попрошу органы внутренних дел подключиться к этой работе», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нарьян-Маре 36-летний гражданин убил шестилетнего мальчика. Он ворвался в здание детского сада во время тихого часа и напал на ребёнка с ножом.

Преступник был схвачен, но пояснить толком правоохранителям ничего не смог, кроме того, что услышал голоса. По некоторым данным, у него психическое расстройство.

Двери налётчику открыл сторож детского сада. сегодня, 1 ноября, учреждение закрыто. Возле здания образовался стихийный мемориал — местные жители принесли цветы, игрушки и свечи.

Тем временем в Ненецком АО и в других регионах уже начались проверки детских садов на безопасность. Соответствующие распоряжения отдали главы регионов.