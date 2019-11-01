Ишим, Тюменская область, , 13:01 — REGNUM В тюменском городе Ишиме утром 1 ноября произошла авария с участием «КАМАЗа» с грузом. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.

По предварительным данным, «КАМАЗ», уходя от летевшего на него легкового автомобиля «Волга», въехал в жилой дом на перекрестке улиц Луначарского и Большой Садовой города Ишима.

Дом серьёзно пострадал: одноэтажное здание съехало с фундамента, погнулся сайдинг и треснули окна.