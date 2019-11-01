Лос-Анджелес, США, , 13:22 — REGNUM В штате Калифорния (США) во время стрельбы пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал АВС. ЧП произошло 1 ноября на вечеринке в одном из домов в городе Оринда. Точных данных об инциденте пока нет. На видео с места происшествия, которое разместил телеканал, видно, как пострадавших на носилках переносят в кареты скорой помощи.

На канале Fox уточнили, что в результате стрельбы погибли четыре человека.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в другом калифорнийском городе Лонг-Бич во время вечеринки по случаю приближающегося Хэллоуина произошла стрельба. В результате ЧП погибли три человека.