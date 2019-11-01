Новосибирск, , 12:59 — REGNUM Следственное управление СКР по Новосибирской области организовало проверку после появившейся в СМИ информации об избиении четвероклассника в одной из школ Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему на территории школы в Ленинском районе города Новосибирска, — пояснили в ведомстве. — Как следует из сообщения СМИ, школьник избивал своего одноклассника на территории школы, а все происходящее фиксировалось на камеру мобильного телефона».

Сейчас следователи пытаются восстановить всю картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетним подросткам из Барабинска, которые избивали своих сверстников и весь процесс снимали на видео.

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