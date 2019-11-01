Уфа, , 13:03 — REGNUM Бывший сотрудник полиции осужден за посредничество во взяточничестве в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

По версии следствия, 30-летний сотрудник территориального отдела полиции в сентябре 2018 года предложил бизнесмену посодействовать в незаконном прекращении административного дела, которое было возбуждено по факту продажи алкогольной продукции без лицензии. За это предприниматель должен был заплатить взятку в размере 100 тыс. рублей, которую обвиняемый должен был передать своим коллегам.

Бизнесмен сообщил об этом предложении стражам порядка. После получения денег обвиняемый был задержан сотрудниками собственной безопасности МВД Башкирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ.

Отмечается, что свою вину бывший полицейский не признал.

Приговором суд ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тыс. рублей. Кроме этого, бывшего полицейского лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на 5 лет.

Сообщается, что приговор в законную силу не вступил.