Тбилиси, 1 ноября 2019, 12:55 — REGNUM Единственная автомобильная дорога, ведущая в высокогорную Тушетию, закрыта из-за снега. Об этом 1 ноября сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Таким образом, запрещено передвижение всех видов транспорта на 36−72 километре автомагистрали Пшавели-Абано-Омало.
Дорога в Тушетию считается самой опасной в Грузии. Она проходит по перевалу Абано на высоте 2926 метров над уровнем моря, — это самый высокий автомобильный перевал в Европе. Ежегодно с ноября по май все дороги в Тушетии засыпаны снегом.