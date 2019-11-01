Орск, Оренбургская область, , 12:53 — REGNUM В Оренбургской области объявлена в розыск 10-летняя девочка. Она сбежала из социально-реабилитационного центра, расположенного на территории Орска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, девочка самовольно покинула центр в ночь на 1 ноября. До сих пор о местонахождении ребёнка ничего не известно.

Подросток имеет славянскую внешность, рост 125 см, худощавое телосложение, короткую стрижку под мальчика (ёжик), волос черного цвета и карие глаза. В момент побега на девочке была черная вязаная шапка с желтыми горизонтальными полосами, синяя куртка до колен с капюшоном, белые колготки, темные высокие ботинки.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о девочке, сообщить в полицию.