Нарьян-Мар, , 12:52 — REGNUM Суд Нарьян-Мара избрал арест в качестве меры пресечения для подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего мужчины. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что обвиняемый отказался от дачи показаний и ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», осуществлявший охрану помещений детского сада, однако допустивший беспрепятственный проход мужчины.