Нарьян-Мар, , 12:43 — REGNUM Сотрудник частного предприятия «Святогоръ», пропустивший убийцу на территорию детского сада, задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

«Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», — сообщили в ведомстве.

Сотрудник частного охранного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

По данным Telegram-канала Mash, после убийства охранник задержал преступника и отнял у него нож.