Нарьян-Мар, , 12:41 — REGNUM Подозреваемый в убийстве ребёнка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре арестован, сообщает Следственный комитет РФ.

Уточняется, что в ходе допроса он отказался от дачи показаний. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным СМИ, он отправится в СИЗО на два месяца.

Ранее СУ СКР по Архангельской области и НАО опубликовало видео с задержанным по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка.

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