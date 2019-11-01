Махачкала, , 12:42 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе в Дагестане. Два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе регионального МВД.

Смертельное ДТП произошло примерно в 09:00 на участке автодороги Махачкала — Каспийск. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением и наехал на препятствие — дорожное ограждение.

https://www.instagram.com/p/B4UTmVSil9a/

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

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