Воронеж, 1 ноября 2019, 12:27 — REGNUM Обезглавленное тело мужчины обнаружено в лесополосе на территории Железнодорожного района Воронежа. О находке правоохранителям сообщили очевидцы накануне, 31 октября.
По данным СМИ, тело мужчины находилось в автомобиле, деревья по ходу движения машины были сломаны.
Как сообщила корреспонденту ИА REGNUMстарший помощник руководителя Следственного управления СКР по Воронежской области Елена Мануковская 1 ноября, по данному факту проводится доследственная проверка. Установлена личность погибшего, известно, что он 1966 года рождения.