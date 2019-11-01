Киселёвск, Кемеровская область, , 12:26 — REGNUM Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева говорит об ослаблении власти в регионе. Об этом Журавлев заявил эфире Национальной службы новостей.

Он подчеркнул, что политиков избивают и убивают не только в Кузбассе.

«90-е» уходят или возвращают в зависимости от эффективности власти. «90-е» — это время безвластия, когда всё решала сила, причём, в единицу времени: «я сейчас тебя застрелю, а потом, может, меня никто не накажет», — отметил Дмитрий Журавлёв — Конечно, в этом смысле «90-е» не вернулись, потому что этого человека, который убежал, будут искать и очень вероятно, что найдут. И потом уже будут выяснять, было ли это политическое убийство или уголовное нападение? Но то, что появляются люди, которые думают, что их не накажут, это плохой признак. Как минимум, это признак не очень высокой эффективности правоохранительных органов. Или признак попытки вернуться политически в 90-е, решая вопросы грубой силой в короткое время».

Но это, как говорит эксперт, больше касается восточных и северо-восточных регионов РФ. И, по мнению Журавлёва, если сейчас жестко и чётко навести порядок, то «90-е» не вернутся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 1 ноября был застрелен бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев. Его убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.