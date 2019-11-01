Уфа, , 12:11 — REGNUM Двух сотрудниц кредитной организации обвиняют в незаконном оформлении микрозаймов на 70 жителей Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, к стражам порядка обратилась жительница Зилаирского района Башкирии. Женщина сообщила, что она получила уведомление о просроченном займе, который она не оформляла.

Стражи порядка установили, что деньги по данному займу получила сотрудница кредитной компании, которая воспользовалась копией паспорта своей знакомой. По версии следствия, подозреваемая подделала подпись женщины и оформила на потерпевшую займ в размере 15 тыс. рублей. Деньги обвиняемая потратила на свои нужды.

В ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов было также установлено, что две сотрудницы кредитной организации используя паспортные данные из электронной базы клиентов, подделывали их подписи и брали на них займы. Всего им удалось оформить займов на 70 местных жителей на более чем 600 тыс рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.