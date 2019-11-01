Барнаул, , 12:06 — REGNUM ГУ МВД по Алтайскому краю обеспокоено числом дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали нетрезвые водители. Как сказано в официальном сообщении ведомства, за прошедшую неделю (28 октября по 1 ноября 2019 г.) в регионе произошло девять таких ДТП.

«Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей сознательно отказаться от риска собственной жизнью и жизнями других людей, а также призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в полицию по телефону 102 (с мобильного)», — призывают правоохранители.

Уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае утром 26 октября столкнулись микроавтобус и минивэн. Погибли восемь человек, также есть пострадавшие.

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