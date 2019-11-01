Бени, Конго, , 12:09 — REGNUM Армия ДР Конго начала «широкомасштабные операции» против вооруженных ополченцев, которые на протяжении почти четверти века совершают насилие в неспокойном восточном регионе страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление официального представителя армии от 31 октября.

«В ночь на среду (30 октября) вооруженные силы ДРК начали широкомасштабные операции по ликвидации всех внутренних и иностранных вооруженных группировок, рассредоточенных на востоке страны и дестабилизирующих обстановку в регионе Великих озер», — заявил в интервью AFP генерал Ричард Касонга, представитель конголезской армии.

«Операция была начата в Ньялеке (район города Бени), где артиллерия обстреливала позиции повстанцев, — сказал он. — Наземные войска были задействованы с этого утра (31 октября)». Представитель конголезской армии показал журналистам видео, на котором танки стреляют, а солдаты занимают позиции на грунтовой дороге в почти безлюдной деревне.

Регион Бени в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой, особенно пострадал от насилия со стороны ополченцев, сообщают журналисты. По словам журналистов, бедная центральноафриканская страна долгое время была охвачена конфликтом у ее восточной границы, и многие объединения ополченцев сформировались в результате двух гражданских войн в ДР Конго (1996−1997 и 1998−2003 годы).

Пять стран региона Великих озер — Демократическая Республика Конго, Бурунди, Руанда, Танзания, Уганда, на прошлой неделе решили объединить свои усилия для проведения военной операции в регионе.

Миротворческая миссия ООН в ДР Конго обязалась оказать поддержку войскам ДРК, но выступила решительно против любой иностранной интервенции.

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