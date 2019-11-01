Кемерово, , 12:03 — REGNUM Кованное дерево, созданное в память о погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» установлено на территории Знаменского собора Кемерова.

«Вишнёвое дерево, которое ковали всей страной, в память о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и которое должны были установить в Парке ангелов, установили на территории Знаменского Собора», — уточняется на странице паблика «Типичный Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, сначала власти Кузбасса сообщили, что пятиметровое кованое дерево вишни установят на закрытой территории учебного центра МЧС в Новокузнецке. Кемеровчане создали петицию, в которой потребовали перенести этот памятник в Парк ангелов. После этого руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланской сообщил, чтопамятник будет установлен на территории Знаменского собора в Кемерове.

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