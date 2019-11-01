Посёлок городского типа Угловка, Новгородская область, , 11:54 — REGNUM В посёлке Угловка Окуловского района Новгородской области, 3 тыс. жителей которого остались без электроснабжения после урагана, восстановили электроснабжение в ночь на 1 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пока велись ремонтные работы, посёлок был запитан от сетей «Тверьэнерго». Объекты жизнеобеспечения посёлка (тепло, вода, водоотведение, магазины) были обеспечены дизель-генераторными установками. Кроме того, в посёлке был развёрнут мобильный пункт МЧС — несколько палаток, в которых жители могли зарядить сотовые телефоны, планшеты и переносные зарядные устройства.

К утру 1 ноября без электроснабжения в Новгородской области оставались ещё порядка 2 тыс. человек. остаются 5,1 тыс. человек, из них 3,0 тыс. человек проживают в пос. Угловка Окуловского района. Наибольшее количество неустранённых повреждений — в Окуловском, Крестецком и Валдайском районах. Энергетики также работают по заявкам жителей в отдельных населённых пунктах и других районов.

Напомним, сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, 27 октября привёл к многочисленным авариям на электросетях Новгородской области. От стихии пострадали все районы.

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