Сеул, , 11:46 — REGNUM В Южной Корее нашли вертолет пожарной службы, упавший в море около островов Токто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей береговой охраны страны.

Согласно опубликованным данным, 1 ноября шесть водолазов обнаружили предполагаемый вертолет на глубине 72 метров примерно в 600 метрах к югу от островов.

Известно, что транспортное средство удалось обнаружить спустя 14 часов после крушения, однако судьба, находившихся на борту людей, до сих пор не известна.

В настоящее время представители морской полиции, пожарной службы и военно-морского флота продолжают поиски пропавших с помощью двенадцати кораблей и восьми вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в 23:26 вертолет пожарной службы Южной Кореи, перевозивший на борту семерых человек, потерпел крушение через 2−3 минуты после взлета с Токто.

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