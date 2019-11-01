Элиста, , 11:41 — REGNUM Сотрудник МВД Калмыкии госпитализирован в тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением. Как сообщает 1 ноября пресс-служба МВД по Республике, предположительно, ранение он нанёс себе сам случайно, по данному факту начата служебная проверка.

Инцидент произошёл в отделе МВД России «Приютненский», куда полицейский прибыл для сдачи оружия. По предварительной версии, сообщает пресс-служба МВД, сотрудник выстрелил в себя сам из закрепленного табельного оружия. Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего проводится служебная проверка.