Новосибирск, 1 ноября 2019, 11:38 — REGNUM Начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов рассказал, как защищены детские сады города. Необходимость такой информации возникла после трагедии в Нарьян-Маре, где накануне, 31 октября, во время сончаса в детском саду «Сказка» был убит ребёнок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это стало трагедией не только для Ненецкого автономного округа, но и для всей страны.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудница одного из детских садов Новосибирска рассказала, что охранник должен пропускать на территорию дошкольного учреждения только родителей воспитанников или их законных представителей. Но в то же время он может и не знать фамилии всех воспитанников этого учреждения.
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