Новосибирск, , 11:38 — REGNUM Начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов рассказал, как защищены детские сады города. Необходимость такой информации возникла после трагедии в Нарьян-Маре, где накануне, 31 октября, во время сончаса в детском саду «Сказка» был убит ребёнок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это стало трагедией не только для Ненецкого автономного округа, но и для всей страны.

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Начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов «В настоящее время безопасность 244 детских садов города Новосибирска обеспечивается в полном объёме. Каждый детский сад ограждён забором. Это металлический забор и в нём обычно две-три калитки, которые в дневное и ночное время закрыты и допуск осуществляется охранником. Каждый детский сад в 2018 году был оборудован системой видеонаблюдения. Камеры как наружные, так и внутренние. При входе в здание сидит сторож, либо вахтёр. в каждом детском саду установлена кнопка тревожной сигнализации с выходом на Росгвардию. Также имеется переносная кнопка тревожной сигнализации, которая находится в кармане у охранника. Кроме того, система пожарной сигнализации и система пожарного мониторинга на случай возникновения пожара».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудница одного из детских садов Новосибирска рассказала, что охранник должен пропускать на территорию дошкольного учреждения только родителей воспитанников или их законных представителей. Но в то же время он может и не знать фамилии всех воспитанников этого учреждения.

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