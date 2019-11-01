Бабаюртовский район, Дагестан, , 11:36 — REGNUM Семья пострадала при пожаре в Дагестане в ночь на 1 ноября. Погибли два ребенка шести и четырех лет. Их мать госпитализирована в больницу города Кизляра, еще одного ребенка с ожогами тела транспортируют в ожоговый центр Махачкалы, сообщили ИА REGNUM в МВД по региону.

По данным ведомства, пожар возник около 03:00 в частном доме в селе Камилюх Бабаюртовского района. Его причиной может быть короткое замыкание электропроводки. Эта версия рассматривается в качестве основных. В результате возгорания, жилище сгорело полностью.

В настоящее время на месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.