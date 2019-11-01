Уфа, , 11:37 — REGNUM Пассажирам микроавтобуса, который опрокинулся в кювет в Башкирии, выплатят страховые выплаты соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщает пресс-служба национального союза страховщиков ответственности.

По словам главы Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игоря Юргенса, ответственность перевозчика, машина которого улетела в кювет, застрахована в САО «ВСК».

Отмечается, что представители страховой компании «ВСК» подтвердили, что компания готова перечислить страховые выплаты, если событие признают страховым случаем.

Отмечается, что размер страхового возмещения пострадавших рассчитают таблицы выплат, согласно размеры выплаты зависит от вида травмы и степени её сложности.

Сообщается, что минимальная травма (ушибы или ссадины) при этом оценивается в 1 тыс рублей. А за несколько травм выплаты могут быть суммированы в пределах 2 млн рублей.

Напомним, что авария произошла 31 октября на трассе Уфа — Бирск — Янаул. В опрокинувшемся автобусе находилось семь пассажиров. Пять из которых обратились за медицинской помощью.