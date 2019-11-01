Киселёвск, Кемеровская область, , 11:34 — REGNUM Как минимум три человека были участниками нападения на бывшего мэра города Киселёвска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом 1 ноября сообщил источник в правоохранительных органах.

«Минимум три человека было (в числе нападавших)», — приводит ТАСС слова источника.

Также он рассказал, что один из нападавших убит на месте преступления и он идентифицирован как Марат Гарипов.

Также, по данным источника, на месте убийства Лаврентьева обнаружено восемь гильз от автоматического оружия, использованного нападавшими, и одна гильза от ружья, из которого стрелял убитый.

«Согласно показаниям, было два выстрела, а гильза в настоящий момент найдена одна», — заявил источник.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все следственные действия на месте убийства экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева завершены и правоохранительные органы уже покинули место убийства.