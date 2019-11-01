Токио, , 11:41 — REGNUM Полиция Японии начала расследование в связи с сильным пожаром в древнем замке Сюри, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Замок Сюри (сс) 663highland

По данным журналистов, главный зал комплекса — Сейден — уже посетили около сотни сотрудников разных ведомств. По предварительной версии, именно в этом зале началось возгорание.

Кроме пожарной инспекции и правоохранителей к расследованию подключилось Агентство по делам культуры Японии. Оно также направило своих инспекторов на место пожара. Сообщается, что агентство будет отчитываться перед ЮНЕСКО о причинах происшествия.

Напомним, пожар в замке Сюри начался в ночь с 30 на 31 октября. Пламя уничтожило несколько залов архитектурного комплекса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Замок, предположительно, был построен в XIV — XV веке и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

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