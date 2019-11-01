Иркутск, , 11:14 — REGNUM К неутешительному выводу пришёл руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко, проанализировав, согласно данным Информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) динамику площадей лесных пожаров в России за последние 10 лет (с 2000 по 2019 годы). Как пояснил общественник на форуме природоохранной организации, для исследования был взят период с 1 января по 31 октября включительно.

По его словам, 2019 год стал вторым с начала века по общей площади лесных пожаров в России и по площади лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе, и третьим — по площади лесных пожаров в Сибирском федеральном округе.

«Поскольку в ноябре и декабре леса нашей страны горят относительно мало, эти данные к концу года вряд ли поменяются — нынешний год так и останется вторым с начала века по общей площади лесных пожаров для страны в целом и для Дальнего Востока, и третьим — для Сибири», — пояснил Алексей Ярошенко. Он также отметил что линейный тренд соответствует росту площадей лесных пожаров за этот период в среднем на 442 тысячи гектаров в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM леса в Сибири и на Дальнем востоке начали гореть ещё весной 2009 г. Их спровоцировали непотушенные палы и резкое потепление. Концу июля общая площадь лесных очагов превысило несколько миллионов гектаров.

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