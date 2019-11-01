Киселёвск, Кемеровская область, 1 ноября 2019, 11:12 — REGNUM Все следственные действия на месте убийства экс-мэра Кисилёвска Сергея Лаврентьева завершены, сообщают «Вести Кузбасс» с места. СМИ отмечает, что правоохранительные органы уже покинули место убийства.
Ранее прокуратура Кузбасса сообщила, что взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства экс-главы города Киселёвска.
Как сообщало и, тело Сергея Лаврентьева и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено на приусадебном участке. Возбуждено уголовное дело.
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