Хасавюрт, Дагестан, , 11:38 — REGNUM Хлопок газовоздушной смеси произошел на территории частного жилого дома в дагестанском городе Хасавюрте. Один человек пострадал, он доставлен в центральную городскую больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Происшествие случилось накануне, 31 октября, информация поступила в чрезвычайное ведомство в 16:45. На месте ЧП возгорания не произошло. Специалисты газовой службы выясняют причину взрыва.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября из-за неисправности газовой колонки хлопок бытового газа произошел в частном доме в дагестанском городе Избербаше. Пострадали три человека: двое взрослых и один ребенок.