Бутурлиновка, Воронежская область, , 11:03 — REGNUM В Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 19 марта 2019 года на улице Блинов в Бутурлиновке Воронежской области обвиняемый изнасиловал свою 17-летнюю знакомую, а после этого задушил её. В СК отметили, что на первоначальном этапе подросток сознался в совершении преступления, рассказал, как совершил преступление и объяснил свои мотивы, показания подтвердил позже и на месте преступления. Однако при предъявлении окончательного обвинения вину не признал.

В деле, отметили в следственных органах, также содержатся показатели свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий. Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором, дело направлено в суд.