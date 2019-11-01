Нарьян-Мар, , 10:52 — REGNUM Жители Нарьян-Мара сегодня, 1 ноября, с утра несут цветы и игрушки к детскому саду «Сказка», где был убит ребенок, сообщает Общественное телевидение России.

Сегодня детский сад закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сообщил о системной проблеме с безопасностью.

Напомним, в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре накануне, 31 октября, во время тихого часа мужчина прошёл на территорию сада, зашёл в группу, где спали дети, и ударил ребёнка ножом в шею. Мальчик скончался на месте. Подозреваемый задержан.

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