Барнаул, , 10:41 — REGNUM От рук солдата-срочника, расстрелявшего своих сослуживцев Забайкалье, пострадали четверо призывников из Алтайского края. Из них трое умерли от ран, сообщает «Комсомольская правда — Алтай».

Известно что 21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде, с Анатолием Куроповым простились в родном селе в Крутихинском районе, а 19-летнего рядового Андреева похоронили в Бийске.

«Бойню удалось пережить Владиславу Шпаку, он также был без пяти минут дембелем, но вдруг его отправили в караул. Сейчас он находится в московской больнице имени Бурденко, парню сделали операцию, он уже пришел в сознание», — отмечает газета.

По словам матери пострадавшего — Светланы Шпак — о самом ЧП она с сыном ещё не разговаривала — он ещеё слишком слаб. В родной деревне парня Степной Кучук собрали деньги, чтобы отправить мать в Москву к сыну.

«Влад спокойный, добродушный всегда был, обыкновенный ребенок, после шестого класса начал заниматься спортом», — рассказали в школе, где учился парень.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия зато Горный произошла вечером 25 октября. Во время сдачи караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, а на допросе сообщил, что не жалеет о произошедшем.

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