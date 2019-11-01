Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Ульяновской области застреливший бурого медведя охотник оштрафован на 150 тыс. рублей. Данный вид животных занесён в Красную книгу Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды региона.

По данным министерства, 31 декабря 2017 года на территории Языковского участкового лесничества в Майнском районе при проведении коллективной охоты на копытных был застрелен самец бурого медведя. Данный вид включён в Красную книгу Ульяновской области.

«Несмотря на многочисленные направления материалов в правоохранительные органы, в возбуждении уголовного дела было отказано», — говорят в министерстве.

24 октября в отношении охотника, убившего медведя вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»). Решением Ульяновского областного суда данное постановление признано законным.

Нанесённый ущерб оценён в 150 тыс. рублей. Заявление о взыскании ущерба удовлетворено, говорят в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Ульяновске спасательные службы и полиция выгоняли медведя, который забрёл в город. Его видели на берегу Свияги, в районе Вырыпаевки и Дальнего Засвияжья.

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Напомним, 26 сентября 2019 года за нарушение правил охоты и транспортировки оружия задержан житель Ульяновска, который был в автомобиле на территории общедоступных охотничьих угодий «с собранным, незачехленным охотничьим оружием и без разрешения» на охоту. Оружие изъято, возбуждено административное дело. Злоумышленнику грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Ульяновской области открылся основной сезон охоты. Охотиться на пернатую дичь разрешено до 15 ноября 2019 года, на пушную дичь — до 29 февраля 2020 года, на косулю, лося и кабана (загоном) — до 31 декабря 2019 года, на кабана охота пассивным способом — до 29 февраля 2020.

Всего в регионе — 44 охотничьих хозяйства и около 32 тыс. зарегистрированных охотников.

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