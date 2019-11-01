Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области работы по ликвидации последствий снегопада осуществляют 385 единиц специальной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В департаменте отметили, что в ночное время на дорогах Свердловской области на уборке снега работали 207 машин.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, снегопад в регионе продлится до 14:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад и метели в Свердловской области начались 31 октября. В тот день на борьбу с последствиями стихии выехало 256 снегоуборочных машин.

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