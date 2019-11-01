Киселёвск, Кемеровская область, , 10:35 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования семье экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, сообщает «Газета Кемерова».

Ранее администрация Киселёвска пообещала помочь семье Лаврентьева в случае необходимости. Пока неизвестно, где пройдут похороны.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу города Киселевска Сергея Лаврентьева нашли убитым в ночь на 1 ноября. Его убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

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