Соледар, ДНР, 1 ноября 2019, 10:31 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 128 единиц боеприпасов, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ в общей сложности выпустили 17 мин калибра 82 мм, одну управляемую противотанковую ракету (ПТУР), применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов зафиксировано повреждение остекления в одном из домов города Ясиноватая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики выпустили ПТУР по автомобилю скорой помощи, ехавшему на вызов в направлении села Белая Каменка. Пострадали два человека.
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