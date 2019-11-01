Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор депутату городской Думы. Его признали виновным в мошенничестве при получении отпускных выплат, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, в июне 2019 года осужденный, зарегистрированный депутатом городской Думы Димитровграда третьего созыва, получил единовременные выплаты к отпуску «путём предоставления недостоверных сведений о работе в коммерческой организации». Причинённый городскому парламенту ущерб оценён в 76 тыс. рублей.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему назначено 80 тыс. рублей штрафа. В ведомстве не уточняют, вступил ли приговор в законную силу.

Отметим, что в сентябре 2019 года в Ульяновске вынесен приговор по факту мошенничества в отношении бывшей заведующей детского сада компенсирующего вида. Следствием и судом установлено, что осужденная с 2012 по 2018 годы получала зарплату за уволенного сторожа, ущерб был оценён в 744 тыс. рублей. Приговором суда ей назначено 300 тыс. рублей штрафа.