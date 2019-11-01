Армянск, Крым, , 10:44 — REGNUM Изменения в паспорте личных данных не помогло гражданину Украины незаконно попасть на территорию Крыма. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Погрануправления ФСБ.

По данным ведомства, 34-летний гражданин Украины, проживающий в Закарпатской области, пытался попасть на территорию Республики Крым через пограничный пункт «Армянск». Он был задержан, так как ему официально запрещен въезд на полуостров доя сентября 2020 года.

Отмечается, что задержанный пытался пересечь границу обманным путем. Он заранее изменил свои данные в паспорте через паспортный стол на Украине.

«В отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в заявлении пресс-службы пограничного управления.

Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (Пересечение госграницы при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в РФ заведомо не разрешен).