Нджамена, , 10:29 — REGNUM Три представителя министерства здравоохранения Чада были взяты в плен неизвестными лицами, вооруженными винтовками, в районе деревень Нгубуа и Чукталиа. Об этом передает RFI Kiswahili.

По данным радиостанции, похищение произошло в среду, 30 октября, когда члены министерства возвращались по домам. Позднее автомобиль, в котором следовали похищенные, был обнаружен на дороге между деревнями Нгубуа и Чукталиа.

По предварительной версии, вооруженные люди перекрыли дорогу автомобилю и, угрожая оружием, вывели всех, находившихся внутри, и увезли в неизвестном направлении на рыбацкой лодке по озеру Чад.

По информации военного источника, пленников, предположительно, могли отвезти на один из островов озера, на которых располагаются тренировочные лагеря террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам экспертов, это первый случай, когда террористы «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берут в плен представителей министерства здравоохранения. Обычно после атак боевики захватывают молодых женщин и девочек.