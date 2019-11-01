Уфа, , 10:24 — REGNUM Работник уфимского ООО «Электросетьпроект» упал с семиметровой опоры ЛЭП в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, ремонтные службы на окраине деревни Средний Муйнак Зианчуринского района Башкирии меняли опоры ЛЭП. Мастер монтажного участка при помощи монтёрских когтей поднялся на деревянную опору, чтобы снять с нее провода.

Оставшаяся без поддержки опора сломалась и упала на землю вместе с рабочим.

Мужчину госпитализировали больницу, где диагностировали сочетанную травму.

Отмечается, что в данном случае были нарушены установленные правила безопасности, согласно которым, перед началом работ опору необходимо откопать на глубину не менее 1 метра, чтобы удостовериться в том, что она не сгнила. Это и стало причиной несчастного случая.

Сообщается, что виновные лица привлечены к административной ответственности.