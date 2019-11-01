Шагонар, Тува, , 10:10 — REGNUM Утром 31 октября в больницу Улуг-Хемского района Тувы попала годовалая девочка с термическим ожогом 2−3 степени. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

В медицинское учреждение выехала оперативная группа, которая предварительно установила, что ребёнок упал на горячую сковороду, стоявшую на полу дома.

«В настоящее время состояние малолетней оценивается как тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Полицейские в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего — опрашивают родителей пострадавшей и очевидцев. По результатам проверки, как отмечается, будет принято соответствующее процессуальное решение.

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