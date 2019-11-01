Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из помещений торгового центра «Ботаника-Молл». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по свердловской области.

Тревожный сигнал о задымлении в помещениях ТЦ поступил на пульт в 10:30 по местному времени. На место происшествия выехали 17 машин и 40 спасателей.

По данным управления, возгорание произошло в потолочном перекрытии на втором этаже на площади около одного квадратного метра. Огонь был потушен силами сотрудников торгового центра.

Отметим, что во время пожара из здания самостоятельно эвакуировались 320 человек. В результате ЧП никто не пострадал.