Иваново, , 10:04 — REGNUM В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан. О задержании утром 1 ноября сообщила пресс-служба МВД РФ. Операцию по задержанию провели сотрудники УМВД России по Смоленской области, Ивановской областей и Удмуртской Республики при участии Росгвардии.

В МВД уточнили, что на мошенников вышли после того, как в полицию поступил ряд заявлений от граждан, у которых с банковских карт были списаны деньги. Выяснилось, что во всех случаях использовалась одна и та же схема.

«Потерпевшим поступал телефонный звонок, и неизвестный собеседник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, сообщал о подозрительном движении средств на их счетах. В дальнейшем звонивший предлагал создать так называемый «безопасный счет», чтобы уберечь деньги клиента от несанкционированного доступа. Желая избежать финансовых потерь, граждане соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию — PIN‑ и CVV-коды карт, их сроки действия», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

После того, как преступники получали все необходимые им данные, они похищали деньги с карт — ущерб в каждом случае составлял от девяти до 20 тыс. рублей. В ходе расследования уголовных дел полицейские установили, что звонили мошенники из разных регионов России, с разных номеров. Задержать их удалось в Иванове — на съёмной квартире. При обысках было изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт, более десяти банковских карт.

Среди задержанных — семь женщин и двое мужчин, жители Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей Российской Федерации. Полиция предполагает, что задержанные могут быть причастны как минимум к 50 эпизодам мошенничества. В настоящее время один из задержанных отправлен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.