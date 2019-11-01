Ирбит, Свердловская область, , 09:47 — REGNUM В Ирбите перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в фальшивомонетничестве (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Ирбитский районный суд. Санкции по инкриминируемой обвиняемому статье предусматривают лишение свободы до восьми лет и денежный штраф до одного миллиона рублей.

По версии следствия, злоумышленник до 26 февраля 2019 года приобрёл у неустановленного лица не менее семи пятитысячных поддельных купюр. Впоследствии, обвиняемый реализовал фальшивые деньги, рассчитавшись ими за дрова, за бензин на заправке, за ремонт жилья и при покупке продукции в магазине.

Отметим, что уголовное дело в отношении неустановленного лица, передавшему фальшивые купюры обвиняемому, выделено в отдельное производство.