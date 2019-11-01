Уфа, , 09:49 — REGNUM В Башкирии найдет корпус снаряда времен Гражданской войны. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба республиканской Росгвардии.

По сообщению пресс-службы ведомства, житель деревни Кош-Елга Бижбулякского района Башкирии нашел на своем участке предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место происшествия специалисты Росгвардии установили, что данный предмет является корпусом артиллерийского снаряда времен Гражданской войны.

Отмечается, что находка не является взрывоопасной. Корпус наряда передали стражам порядка для дальнейшей работы.