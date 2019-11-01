Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве неизвестный с травматическим пистолетом напал на прохожего, сообщает 1 ноября телеканал «РенТВ».

По данным СМИ, 21-летний мужчина прогуливался по Кутузовскому проспекте и стал жертвой нападения неизвестного ему человека. Указывается, что злоумышленник выстрелил в прохожего из травматического пистолета и ранил его в ягодицу. Пострадавший самостоятельно пришёл в больницу с пулей в нижней части тела.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, Легковой автомобиль обстреляли неизвестные злоумышленники на юге Москвы и похитили у пассажира крупную денежную сумму.

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