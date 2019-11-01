Киселёвск, Кемеровская область, , 09:40 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, тело экс-мэра и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями было найдено накануне вечером на приусадебном участке. СКР возбудил уголовное дело.

«Прокуратурой области ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

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