Киселёвск, Кемеровская область, 1 ноября 2019, 09:40 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, тело экс-мэра и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями было найдено накануне вечером на приусадебном участке. СКР возбудил уголовное дело.
«Прокуратурой области ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.
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