Киселёвск, Кемеровская область, , 09:32 — REGNUM Судя по публикации «Чёрный снег киселёвщины» редактора портала «Абажур» Романа Неверова, появившийся в феврале 2019 года, у экс-мэра города Киселёвска, Сергея Лаврентьева, который 16 лет руководил городом, а потом вдруг неожиданно ушёл, могли быть недоброжелатели, как корреспондент ИА REGNUM.

Это, в частности много лет посвятивший защите прав шахтёров Александр Гартман. В статье корреспондента приводятся такие вот слова:

«Нас не устраивает отставка, Лаврентьев должен сидеть. У меня целая папка на него, мы так этого не оставим. У нас столько всего накопилось».

Проходчик с 24-летним стажем, киселёвский общественник Александр Гартман раскрыл секрет чёрного снега в Киселёвске:

«Разрезы в черте города, на них ведутся буровзрывные работы. Там закладывается не одна тонна взрывчатки, и вся эта пыль расходится по округе. А там дома нескольких сотнях метров».

Шесть лет назад Лаврентьев стал героем программы «Дежурная часть» — журналистов идеального канала за попытку задать мэру вопросы о незаконной добыче угля задержали полицейские.

Уже сообщало ИА REGNUM Сергей Лаврентьев был застрелен накануне вечером 31 октября, в собственном доме, расположенном в посёлке Верх-Чумыш. На месте ЧП найдены десятки стреляных гильз.