Нарьян-Мар, , 09:32 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной администрации.

«В таких вопросах, когда это связано с безопасностью людей и, в первую очередь детей, может быть есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции, в пользу большего обеспечения безопасности. По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности»,— сказал Цыбульский.

Напомним, 31 октября, в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа произошло убийство ребенка. Злоумышленник беспрепятственно прошел в группу и ударил мальчика ножом в шею. Ребенок скончался на месте. Подозреваемый — 36-летний Денис Поздеев — задержан.

Мужчина состоит на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет. На допросе он заявил, что в момент убийства видел галлюцинации и принял малыша за демона. По предварительным данным, Поздеев находился в нетрезвом состоянии.

Охрана дошкольного учреждения заявила, что пропустила убийцу, приняв его за родителя одного из воспитанников. Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». На личный контроль дело взял глава СК Александр Бастрыкин.