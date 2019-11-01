Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве произошло убийство пенсионера, сообщает 1 ноября телеканал «РенТВ».

Происшествие случилось около 4:00 1 ноября в квартире на Тамбовской улице. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они установили обстоятельства преступления.

По предварительной информации, в убийстве подозревается безработная женщина, дочь погибшего. Она, полагают стражи порядка. Задушила жертву в ходе пьяной ссоры.

Подозреваемую задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Первоуральске Свердловской области вынесен приговор в отношении 63-летней жительницы одного из населённых пунктов Шалинского района, обвиняемой в убийстве, совершённом с превышением пределов необходимой самообороны (ст. 108 УК РФ). Суд признал её виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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